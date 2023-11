Φιλιππίνες: Τουλάχιστον έξι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Αρκετά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές

0

Υπάρχουν δύο αγνοούμενοι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε την Παρασκευή το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) ανακοίνωσε πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών, το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 χλμ νότια της νήσου Σαρανγκάνι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 63 χιλιόμετρα.

🧵 Video and images emerging after a M6.7 earthquake struck Mindanao in the #Philippines. Terrifying 😳 pic.twitter.com/KkKVLU53vt — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2023

Αρκετά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.