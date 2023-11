Σοκάρουν οι εικόνες από τον σεισμό 6,7 βαθμών στο νότιο τμήμα των Φιλιππινών

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια από τον σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός, το μέγεθος του οποίου είχε αρχικά εκτιμηθεί στους 6,9 βαθμούς, σημειώθηκε στα ανοικτά του νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων και είχε εστιακό βάθος 60 χλμ. Το GFZ είχε υπολογίσει προηγουμένως το εστιακό βάθος στα 10 χλμ. Ο Άντζελ Ντουγκαντούγκα, αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών στην παράκτια πόλη Γκλαν κοντά στο επίκεντρο, δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 18 άλλοι τραυματίστηκαν με βάση τις πρώτες αναφορές. Από τη σεισμική δόνηση, το κτίριο του δημαρχείου της πόλης υπέστη ζημιές ενώ διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο στις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», μια ζώνη ηφαιστείων στον Ειρηνικό Ωκεανό με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων PHIVOLCS και το Pacific Tsunami Warning Center δήλωσαν, ότι δεν αναμένεται τσουνάμι.

Ο Αμόρ Μίο, αρχηγός της αστυνομίας στην κοντινή πόλη Κοροναντάλ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά οι αρχές ελέγχουν εμπορικό κέντρο στο οποίο αναφέρθηκαν ζημιές. «Στους υπαλλήλους δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με την αστυνομία στην περιοχή, υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές αλλά δεν μπορούμε ακόμα να εξακριβώσουμε την έκτασή τους», δήλωσε τηλεφωνικά ο Μίο.

Ο επικεφαλής της PHIVOLCS Τερεσίτο Μπακολκόλ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZRH ότι η ένταση του σεισμού ήταν «καταστροφική, άρα αναμένουμε ζημιές». Η δόνηση διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα, δήλωσε ο ίδιος, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση για μετασεισμούς, μεγέθους έως και 6,2 βαθμών.

Ο ραδιοφωνικός εκφωνητής Λένι Αρανέκγο στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, κοντά στην Γκλαν, δήλωσε ότι από τον σεισμό κουνήθηκαν τα κτίρια και τα γραφεία. «Είδαμε να ανοίγουν ρωγμές σε τοίχους και να πέφτουν κάτω υπολογιστές», δήλωσε ο ίδιος στον ραδιοφωνικό σταθμό DZRH.

