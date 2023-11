Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσιοποίησαν σήμερα βίντεο από την ανάκριση συλληφθέντος μαχητή της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Ο Άμερ Άμπου Γκόσα εξιστορεί την επίθεση στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, όπου μαχητές της Χαμάς ανατίναξαν την πύλη και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. «Αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε…», λέει στον ανακριτή, «…να σκοτώσουμε όποιον δούμε και να επιστρέψουμε στη Γάζα».

Οι τρομοκράτες πήγαιναν πόρτα-πόρτα, πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν, έριχναν χειροβομβίδες, πυρπολούσαν σπίτια... Ο Άμπου Γκόσα περιγράφει κυνικά πως από ένα σπίτι άκουσε φωνές παιδιών που έκλαιγαν. Συμπέρανε ότι δολοφονήθηκαν, αφού μετά την εισβολή ενόπλων και τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν, οι φωνές σταμάτησαν.

Στη διάρκεια της ανάκρισης, ο Άμπου Γκόσα βλέπει βίντεο από σημεία άλλων επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και, όταν ερωτάται να εξηγήσει αν διακρίνει διαφορά με τις φρικαλεότητες της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, απαντά: «Δεν υπάρχει διαφορά. Είδα βίντεο που ήταν χειρότερα από (φρικαλεότητες) του Ισλαμικού Κράτους».

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023