Το σχέδιο των Ισραηλινών για τους Παλαιστίνιους αποκαλύπτουν τα WikiLeaks – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ισραηλινά τανκς 5 χλμ μέσα στη Γάζα

Δείτε το έγγραφο του υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ

Με τις ισραηλινές δυνάμεις να έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, και τις μάχες να μαίνονται, οι αποκαλύψεις για ένα οργανωμένο σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη γη τους είναι καταιγιστικές.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει επίσημα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη βόρεια Γάζα, όπου θεωρείται ότι η παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς έχει τις εγκαταστάσεις και την κυρίως βάση της, όμως τα χτυπήματα επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Λωρίδα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους κατά εκατοντάδες καθημερινά. Στη «μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή» του πλανήτη, όπως έχει χαρακτηριστεί η Λωρίδα της Γάζας, κατοικούν περίπου 2,3 εκ. άνθρωποι, οι οποίοι – όπως και τα εδάφη της με συνολική έκταση 360 τ.χλμ. – έχουν πλέον μπει στο «στόχαστρο» του Ισραήλ.

Το ζήτημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις από χθες, όταν ο ισραηλινός ιστότοπος Mekomit αλλά και τα Wikileaks έδωσαν στη δημοσιότητα έγγραφο στα εβραϊκά, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, το οποίο φέρεται να έχει συνταχθεί από το ισραηλινό υπουργείο Πληροφοριών λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς. Στο δεκασέλιδο κείμενο περιγράφεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για πλήρη απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους και τον εξαναγκασμό τους να επιβιώσουν σε αιγυπτιακό έδαφος.

Τι προβλέπει το σχέδιο τεσσάρων σημείων:

Εντολή στους Παλαιστίνιους πολίτες να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα υπό την απειλή χερσαίων επιχειρήσεων.

Χερσαίες επιχειρήσεις από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα.

Οι διαδρομές στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο να παραμείνουν ανοιχτές.

Δημιουργία «πόλεων» με σκηνές στο βόρειο Σινά και κατασκευή πόλεων για την μετεγκατάσταση Παλαιστινίων στην Αίγυπτο.

Από το υπουργείο Πληροφοριών επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του εγγράφου, ωστόσο το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου υποβαθμίζει τη σημασία του υποστηρίζοντας ότι είναι μια υπόθεση εργασίες, ότι δεν είναι κάτι δεσμευτικό και δεν έχει συζητηθεί με αξιωματούχους.

Η προέλαση του ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times την Τρίτη δείχνουν ισραηλινά τανκς να έχουν φτάσει στη λεωφόρο Αλ Μπαχρ στη Γάζα, έναν μεγάλο δρόμο που διασχίζει τη Γάζα από την παραλία προς την Τζαμπάλια.

Η διασταύρωση των οδών Μπαχρ και Ρασίντ είναι σημαντική για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις IDF, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες, αναφέρει η Jerusalem Post. Η Ρασίντ είναι ένας μεγάλος δρόμος που εκτείνεται από βορρά προς νότο. Ξεκινά περίπου ένα χιλιόμετρο νότια των συνόρων και εκτείνεται σε όλο το μήκος του νότου, περνώντας από τον καταυλισμό Σάτι και το λιμάνι της Γάζας πριν κατευθυνθεί προς τη νότια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Το ρεπορτάζ των Times αναφέρει ότι «δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας δείχνουν τη σημαντική κλίμακα μιας από τις κύριες προελάσεις του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα έχουν προωθηθεί χιλιόμετρα μετά τα σύνορα σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της πόλης της Γάζας».

Το μέσο ενημέρωσης Al-Ain στον Κόλπο αναφέρθηκε επίσης στις φωτογραφίες, λέγοντας ότι είναι ένας «σιωπηλός μάρτυρας» της προέλασης του Ισραήλ.

Δείχνουν επίσης αποδείξεις αεροπορικών επιδρομών και βομβαρδισμών πυροβολικού, σημειώνουν τα δημοσιεύματα. Χθες ένα ρεπορτάζ στο Al-Ain ανέφερε επίσης ότι φωτογραφίες και βίντεο από τη Γάζα έδειξαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν φτάσει στην οδό Σαλάχ αλ-Ντιν, μια άλλη σημαντική οδική αρτηρία από βορρά προς νότο. Αυτό τοποθετεί τις ισραηλινές δυνάμεις νότια της πόλης της Γάζας και τώρα και βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας στην παραλία.

Για «θέατρο» μιλά η Χαμάς

Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της Χαμάς, Χαζέμ Κασίμ, «τα τεθωρακισμένα του ισραηλινού στρατού μπήκαν μόνο σε άδειες φάρμες και σε περιοχές που είχαν χτυπηθεί. Επομένως αυτό που κάνουν δεν είναι στρατιωτική επιτυχία. Είναι απλά θέατρο».

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς υποστήριξε ότι «η αντίσταση που αιφνιδίασε τον εχθρό στην πρώτη επίθεση της επιχείρησης “Καταιγίδα Αλ-Ακσά”, επιφυλάσσει μεγαλύτερες εκπλήξεις», όπως μεταδίδει το ΕΗΑ News.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ (σ.σ. το στρατιωτικό τμήμα της Χαμάς) είναι έτοιμες για όλα» κατέληξε στις δηλώσεις του ο Κασίμ.

