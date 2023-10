Ξεχειλίζει η οργή σε όλο τον κόσμο μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα – Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, άλλο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που έπεσαν στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Τρίτη ότι «τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη στοχοποίηση αμάχων». «Πρέπει να χυθεί όλο το φως» στις περιστάσεις της επίθεσης, πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X (του πρώην Twitter) , «καταδικάζοντας» τη, ενώ απηύθυνε επίσης έκκληση να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «χωρίς καθυστέρηση».

Nothing can justify striking a hospital.

Nothing can justify targeting civilians.

France condemns the attack on the Al-Ahli Arab hospital in Gaza, which made so many Palestinian victims. Our thoughts are with them. All the light must be shed on the circumstances.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2023