Η απάντηση του Ισραήλ μετά τη διεθνή κατακραυγή: «H Ισλαμική Τζιχάντ υπεύθυνη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα»

Το Ισραήλ απάντησε στην διεθνή κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείο στην Γάζα, που μπορεί να επέφερε και 500 νεκρούς. Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) «χρεώνει» την Ισλαμική Τζιχάντ για τον βομβαρδισμό του.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, «μια ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων των IDF δείχνει ότι ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τρομοκράτες στη Γάζα, περνώντας σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Al Ahli στη Γάζα τη στιγμή που χτυπήθηκε.

Πληροφορίες από πολλές πηγές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι η Ισλαμική Τζιχάντ είναι υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου που έπληξε το νοσοκομείο στη Γάζα», μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα βίντεο:

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023