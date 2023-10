«Η Χαμάς αποκεφάλισε μωρά Ισραηλινών», αναφέρει Βρετανίδα ρεπόρτερ

Για ένα ακόμα φρικιαστικό έγκλημα κατηγορείται η Χαμάς, η οποία φέρεται να αποκεφάλισε μωρά Ισραηλινών κατά την επίθεση που έχει εξαπέλυσε, σύμφωνα με μαρτυρίες εφέδρων στρατιωτών που επιστρατεύτηκαν από την κυβέρνηση.

Η Βρετανίδα ρεπόρτερ Nicole Zedek του i24NEWS δήλωσε πως συνομίλησε με στρατιώτες, οι οποίοι ανέφεραν πως βρήκαν τα μωρά αποκεφαλισμένα και οικογένειες να έχουν ξεκληριστεί.

«Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες. Μωρά, τα κεφάλια τους κομμένα. Αυτό είπαν. Πυροβολημένες οικογένειες που εκτελέστηκαν πάνω στα κρεβάτια τους. Μπορείτε να δείτε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες να παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς έφεδροι, που μπήκαν στη δράση, αφήνοντας πίσω και τις δικές τους οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν την απόλυτη φρίκη που θα συναντούσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής όμως, η είδηση δεν φέρεται να επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή, ενώ σχετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ κατέβηκαν μετά από λίγο, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για fake news.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους σε περίπτωση που ισχύει η είδηση, ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι πρόκειται για προπαγάνδα, που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν κατά τους πολέμους του Κόλπου και του Ιράκ.

'About 40 babies were taken out on gurneys... Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023