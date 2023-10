Τι έκανε μια Ισραηλινή και καθυστέρησε τους άνδρες της Χαμάς για 20 ώρες – «Με σημάδευαν με όπλο και κρατούσαν μια χειροβομβίδα πάνω από το κεφάλι μου»

Στη συνέχεια οι άνδρες της είπαν ότι ήταν ήρωες και ότι τα παιδιά τους υποστήριζαν τις πράξεις τους.

Όσο το ζευγάρι κρατούνταν όμηροι, οι άνδρες έλεγχαν συχνά τα παράθυρα του σπιτιού για να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν ερχόταν να τους σώσει.

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει περισσότερο χρόνο, η Edri άρχισε να μιλάει και να αστειεύεται με τους απαγωγείς της. «Είπα: Θα σας μάθω εβραϊκά και εσείς θα με διδάξετε αραβικά», είπε. «Κατάλαβα ότι επρόκειτο για ζήτημα ζωής και θανάτου».

«Ξαφνικά, γύρω στα μεσάνυχτα, ακούσαμε τις ειδικές δυνάμεις να μπαίνουν», είπε, θυμίζοντας πόσο νευρική ένιωθε εκείνη την ώρα μήπως οι σωτήρες της πυροβολούσαν κατά λάθος την ίδια ή τον σύζυγό της.

Israeli woman stalled Hamas terrorists for 20 hours by serving drinks, asking for Arabic lessons https://t.co/bfiWqKNysI pic.twitter.com/mE0oFhrB1y

— New York Post (@nypost) October 9, 2023