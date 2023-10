Οι μυστικές υπηρεσίες που «πιάστηκαν στον ύπνο» και οι 5.000 ρουκέτες από τη Γάζα – Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ισραήλ

Σαν «καζάνι που βράζει» μοιάζει τις τελευταίες ώρες η Μέση Ανατολή. Η επίθεση της Χαμάς με 5.000 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας ήταν η αρχή του πολέμου που μέχρι στγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους ενώ μάχες μαίνονται 14 σημεία.

Την κατάσταση στη χώρα του Νετανιάχου σχολιάζουν σε σχετικά τους δημοσιεύματα η Jerusalem Post και το BBC ενώ αναλύουν το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και αναφέρουν πως οι «μυστικές υπηρεσίες πιάστηκαν στον ύπνο».

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post και ο αρθρογράφος, Seth J. Frantzman, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει από τότε που η ομάδα ανέλαβε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό γιατί συνδυάζει πυρά ρουκετών και επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων της Γάζας.

Στο παρελθόν, όπως αναφέρεται στην ανάλυση, οι συγκρούσεις με τη Γάζα συχνά περνούσαν από στάδια, με αργή αύξηση της έντασης. Για παράδειγμα, το 2008, πριν από την επιχείρηση «Χυμένο Μολύβι», υπήρχαν αυξανόμενες πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα.

Σε πολλές επιχειρήσεις το Ισραήλ ήταν αυτό που υπαγόρευσε τον ρυθμό της σύγκρουσης, εξαπολύοντας πλήγματα στη Γάζα το 2012 ή το 2019, με τις επιχειρήσεις Pillar of Cloud και Black Belt. Το 2014 η σύγκρουση ξεκίνησε επίσης με εντάσεις στη Δυτική Όχθη μετά την απαγωγή και τη δολοφονία τριών Ισραηλινών. Η δεκαήμερη σύγκρουση του 2021 ξεκίνησε επίσης με εντάσεις στην Ιερουσαλήμ.

Οι επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου (7/10) ήταν πρωτοφανείς ως προς το μέγεθος και την έκτασή τους. Η Χαμάς έχει επιχειρήσει διεισδύσεις και στο παρελθόν, αλλά ο συνοριακός φράκτης της Γάζας και η συνοριοφυλακή έχουν γενικά αποτρέψει αυτές τις προσπάθειες.

Η Χαμάς έχει επίσης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τους ταραξίες ως κάλυψη για τις απειλές. Ωστόσο, παρόλο που η Χαμάς είχε υποκινήσει κάποιες ταραχές τον τελευταίο μήνα, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι επρόκειτο για ένα αργό ευρύτερο πόλεμο.

Mένει να δούμε πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται αυτή η επίθεση και ποια θα είναι η συνολική απάντηση του Ισραήλ το οποίο ξεκίνησε τις πρώτες επιθέσεις, είναι σαφές ότι η Χαμάς και οι ένοπλες ομάδες στη Γάζα προσπάθησαν να υπαγορεύσουν τον ρυθμό της σύγκρουσης, προσπαθώντας να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Κατά μία έννοια αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία προσπάθεια να επαναλάβουν τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ο οποίος περιελάμβανε μία αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ πριν από πενήντα χρόνια. Σε αντίθεση με την επίθεση του 1973, οι τρομοκράτες δεν διαθέτουν πολεμικά αεροπλάνα ή συμβατική δύναμη και το Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση.

Την ίδια στιγμή με ένα σύντομο κείμενο του ανταποκριτή θεμάτων ασφαλείας, Frank Gardner, το BBC, επιρρίπτει ευθύνες στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ για την πρωτοφανή επίθεση μαχητών της Χαμάς που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον έξι Ισραηλινοί και ακόμη ένας από την πλευρά των Παλαιστινίων.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια κολοσσιαία αποτυχία πληροφοριών για το Ισραήλ. Ο συντάκτης αναφέρει πως «η χώρα διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα και εξελιγμένα δίκτυα πληροφοριών στη Μέση Ανατολή, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Έχει πληροφοριοδότες ενσωματωμένους μέσα σε μαχητικές ομάδες όχι μόνο στα παλαιστινιακά εδάφη αλλά και στον Λίβανο, τη Συρία και αλλού».

Συνεχίζει σημειώνοντας πως «έχει, στο παρελθόν, καταφέρει να δολοφονήσει ηγέτες μαχητών είτε με πλήγματα ακριβείας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είτε ακόμη και με παγιδευμένα κινητά τηλέφωνα. Και όμως σήμερα, στο τέλος μιας εβραϊκής γιορτής, φαίνεται ότι την έπιασε ο ύπνος στο τιμόνι».

Το BBC κλείνει μεταδίδοντας ότι «η Χαμάς μπόρεσε να σχεδιάσει και να εξαπολύσει αυτή την προσεκτικά συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ φαινομενικά με απόλυτη μυστικότητα. Το ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει με μαζική ισχύ είναι δεδομένο. Αλλά οι Ισραηλινοί θα αναρωτιούνται τώρα γιατί οι κατάσκοποι του έθνους τους απέτυχαν να το δουν να έρχεται και να προειδοποιήσουν τη χώρα αναλόγως».

