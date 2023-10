Σοκαριστικό βίντεο: Ένοπλοι πυροβολούν πολίτη που οδηγεί το αυτοκίνητό του στο Ισραήλ

Σοκ προκαλεί βίντεο το οποίο δείχνει ένοπλους να πυροβολούν πολίτη που οδηγεί το αυτοκίνητό του σε δρόμο του Ισραήλ.

Το όχημα φαίνεται να εκτρέπεται της πορείας του, με τον οδηγό προφανώς βαριά τραυματισμένο και ανήμπορο να το ελέγξει και να καταλήγει πάνω σε άλλα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε συναγερμό μετά την επίθεση της Χαμάς και την εισβολή μαχητών της ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι μαίνονται μάχες σε 14 σημεία από 60 «τρομοκράτες» που εισέβαλαν στη χώρα.

Δείτε το βίντεο:

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.

This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.

It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023