«Καζάνι που βράζει» το Ισραήλ μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Χαμάς – Τουλάχιστον 22 οι νεκροί

Πανικός επικρατεί στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, ενώ ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από το πρωί του Σαββάτου (7/10) από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 22 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το δίκτυο N12 NEWS ενώ μαίνονται μάχες σε 14 σημεία από 60 ενόπλους που εισέβαλαν στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός έχει εγκρίνει την επιστράτευση εφέδρων.

«Το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο» υπογράμμισε.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

«Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται. Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» υπογράμμισε.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ επισημαίνουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

