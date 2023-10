Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο – Πληροφορίες για τραυματίες

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και έναν άνδρα οπλισμένο με πιστόλι σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση. Μια ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p

