Ουκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Τουλάχιστον δύο ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο κριμαϊκό λιμάνι της Σεβαστούπολης, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ στο Telegram.

#Russian media published a video showing the aftermath of a missile strike on the Black Sea Fleet headquarters in occupied #Sevastopol. pic.twitter.com/6d4b2HzSl6

— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023