Φον ντερ Λάιεν: Μετέφερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή μας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετέφερε τον στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή μας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τόνισε ότι η ΕΕ είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για κινητοποίηση υποστήριξης.

«Η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μετέφερα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή μας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να κινητοποιήσουμε υποστήριξη», σημείωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Europe is by the side of the people affected by devastating floods in Greece, Bulgaria and Turkey.

We stand ready to activate our EU Civil Protection Mechanism.

I conveyed to PM @kmitsotakis our strong European solidarity.

We are in contact with the Greek authorities to…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2023