Ιράκ: Απαγχονίστηκαν τρεις καταδικασθέντες για επίθεση του Ισλαμικού Κράτους που στοίχισε τη ζωή σε 323 άτομα

Τρεις άνδρες καταδικασμένοι σε θάνατο στο Ιράκ απαγχονίστηκαν για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην επίθεση η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 323 ανθρώπους στη Βαγδάτη τον Ιούλιο του 2016 και την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα (27/8) οι υπηρεσίες του Ιρακινού πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι ανακοίνωσε προσωπικά «την εκτέλεση των ποινών του θανάτου» που επιβλήθηκαν «σε τρεις από τους κυριότερους εγκληματίες που είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους» στην επίθεση, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Εκφράστηκε καθώς δεχόταν χθες οικογένειες θυμάτων της «τραγωδίας στην Καράντα», τη συνοικία που μετατράπηκε στον στόχο τις επίθεσης με όχημα παγιδευμένο με τεράστια ποσότητα εκρηκτικών υλών.

Prime Minister Mohammed Shia' Al-Sudani receives the families of the martyrs of the Karrada tragedy and confirms the execution of 3 of the main criminals convicted of the terrorist bombing.#Iraq pic.twitter.com/0VpklbxYfq

