BBC: O Γεβγκένι Πριγκόζιν ήταν στη λίστα των επιβατών σε αεροπλάνο που συνετρίβη στη Ρωσία

Ο αρχηγός της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, φέρεται σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία, μαζί με άλλους εννέα επιβαίνοντες, όπως μετέδωσε το BBC. Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο βρισκόταν στη λίστα τψν επιβατών.

Wagner boss Yevgeny Prigozhin killed in plane crash in Russia, with nine other people on board also dead https://t.co/MyWc67NhPa

Ο επικεφαλής του ιδιωτικού στρατού επέβαινε σε ιδιωτικό αεροσκάφος, που συνετρίβη στην περιοχή Τβερ της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, ο αρχηγός της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι νεκρός αφού επέβαινε στο αεροπλάνο, που λέγεται ότι ήταν δικό του, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

«Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer Legacy που ταξίδευε από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη συνετρίβη κοντά στο χωριό Κουζένκινο στην περιοχή Τβερ. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Telegram.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia's Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

