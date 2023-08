Πεσκόφ: Η Ρωσία θα επιστρέψει στη συμφωνία για τα σιτηρά όταν εκπληρωθούν οι όροι της

Η Μόσχα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη «συμφωνία για τα σιτηρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στη "Συμφωνία για τα σιτηρά" χωρίς καθυστέρηση. Αλλά αφού εκπληρωθούν οι όροι της Ρωσίας», σημείωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Russia is ready to promptly return to the grain deal but it should be implemented in part pertaining to Moscow, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told reporters:https://t.co/D0QjlBamQR pic.twitter.com/no1l5hshtg

