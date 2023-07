Νέα Υόρκη: Γερανός κατέρρευσε στο δρόμο τραυματίζοντας έξι άτομα – Δείτε βίντεο

Το ανώτερο τμήμα ενός οικοδομικού γερανού έπιασε φωτιά και έπεσε σε δρόμο του Μανχάταν, τραυματίζοντας τέσσερις πολίτες και δύο πυροσβέστες, καθώς τα συντρίμμια έπεφταν στον δρόμο κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι πυροσβέστες και το προσωπικό διάσωσης έφτασαν στο σημείο, μόλις ο γερανός έπεσε, ανταποκρινόμενοι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην καμπίνα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 7:30 π.μ. στην περιοχή της 10ης και 11ης λεωφόρου και των δυτικών οδών 41 και 42, κοντά στο συγκρότημα Hudson Yards, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε το πάνω μέρος του γερανού να σπάει και να πέφτει στο έδαφος, ακουμπώντας ένα κοντινό κτίριο κατά την πτώση του. Παράλληλα, φαίνεται πυκνός, μαύρος καπνός να βγαίνει από την καμπίνα του γερανού.

Έξι άνθρωποι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς όταν το πάνω μέρος του γερανού -ένα φορτίο σκυροδέματος 16 τόνων που σήκωνε- καθώς και γυαλιά και συντρίμμια από το κατεστραμμένο κτίριο έπεσαν στο δρόμο, δήλωσαν οι πυροσβέστες.

