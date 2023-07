Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δημοτικό σχολείο, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη βρετανική Αστυνομία, καθώς στη συνοικία του Wimbledon στο δυτικό Λονδίνο, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο δημοτικού σχολείου.

Όπως αναφέρει η Μετροπολιτική Αστυνομία και μεταδίδει το BBC, το όχημα έπεσε στο κτήριο που βρίσκεται στην Camp Road. Στο σημείο βρίσκονται αρκετά ασθενοφόρα ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

We are currently supporting emergency services at an ongoing incident at a school in Camp Road, Wimbledon.

Please follow @MPSMerton for further updates. https://t.co/5BUWlmv7ue

