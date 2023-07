Χαμός στη Σκωτία: «Δεν είναι ο βασιλιάς μου» – Διαδηλώσεις και συλλήψεις στη στέψη του Καρόλου

Ο Κάρολος στέφθηκε και βασιλιάς της Σκωτίας, δύο μήνες μετά τη στέψη του ως βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια λιτή τελετή χωρίς υπερβολές, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά.

Όπως και στην πρώτη στέψη, υπήρξαν διαμαρτυρίες από αντιμοναρχικούς, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο θεσμός είναι λιγότερο δημοφιλής στη Σκωτία απ’ ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 21 ετών, αφού φέρεται να επιχείρησαν να σκαρφαλώσουν πάνω από ένα φράγμα ασφαλείας του πλήθους στο Royal Mile.

Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας εξακολουθεί επίσης να αποτελεί εξέχον πολιτικό ζήτημα και ορισμένοι που υποστηρίζουν την απόσχιση επιθυμούν επίσης έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους.

«Αυτή η άσκοπη παρέλαση ματαιοδοξίας στο Εδιμβούργο θα κοστίσει στους Σκωτσέζους φορολογούμενους εκατομμύρια λίρες, και για ποιο λόγο; Για να μπορέσει ο Κάρολος να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής για μια μέρα», δήλωσε ο Γκράχαμ Σμιθ, ο διευθύνων σύμβουλος της αντιμοναρχικής ομάδας Republic, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη στέψη στο Λονδίνο τον Μάιο.

Hundreds of anti-monarchy protesters were out in Edinburgh, where King Charles was presented with Scotland’s crown jewels in a ceremony to mark his coronation ⤵️ https://t.co/mEKdbcW0i2 pic.twitter.com/3fFx30TIUt

Εκατοντάδες διαδηλωτές βρέθηκαν κοντά στο χώρο της τελετής, ζητώντας την κατάργηση της μοναρχίας. Ο Μπεν Κλίντον, μέλος της βρετανικής αντιμοναρχικής ομάδας Republic, πιστεύει ότι η μοναρχία δεν έχει θέση στη σημερινή Βρετανία. «Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι ο Κάρολος έρχεται εδώ, επειδή ο μονάρχης κατά τη γνώμη μας είναι αντιδημοκρατικός, ενθαρρύνει την ανισότητα στην κοινωνία οικονομικά και μέσω νομικών όρων, επειδή έχεις τη μοναρχία που παίρνει εξαιρέσεις από τους νόμους», δήλωσε.

Anti-monarchy protesters chanted "Not my King" as #KingCharles III arrived at a ceremony in #Edinburgh to celebrate his coronation.

The 74-year-old monarch arrived with his wife Camilla for a service of thanksgiving, where he will be presented with the "Honours of Scotland,"… pic.twitter.com/JrUDdn8x9i

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 5, 2023