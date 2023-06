Σκωτία: Συνελήφθη η πρώην πρωθυπουργός της χώρας Νίκολα Στέρτζον

Συνελήφθη η η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, , στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά του κόμματος SNP, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Στέρτζον παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο, ενώ τον Απρίλιο ο σύζυγός της είχε συλληφθεί για οικονομικό σκάνδαλο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας της Σκωτίας: «Μια 52χρονη γυναίκα συνελήφθη σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, ως ύποπτη σε σχέση με την εν εξελίξει έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος».

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.

More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q

— Police Scotland (@PoliceScotland) June 11, 2023