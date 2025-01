Πέθανε ο θρυλικός Ντένις Λο που διέπρεψε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στο πένθος «βυθίστηκε» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Παρασκευή (17/1), καθώς «έφυγε» απ’ τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, ο θρυλικός Ντένις Λο, ένας απ’ τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην Ιστορία των «κόκκινων διαβόλων», όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Premier League.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε ότι ο πατέρας μας Ντένις Λο πέθανε. Έδωσε μια σκληρή μάχη. αλλά τελικά είναι τώρα σε ειρήνη», ανέφερε μια δήλωση της οικογένειας που κοινοποίησε η Γιουνάιτεντ.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην ευημερία και τη φροντίδα του, στο παρελθόν και πολύ πιο πρόσφατα. Γνωρίζουμε πόσο πολύ τον στήριξε και τον αγάπησε ο κόσμος και αυτή η αγάπη πάντα εκτιμήθηκε και έκανε τη διαφορά. Ευχαριστούμε...».

Ο Λο ξεκίνησε την καριέρα του στη Χάντερσφιλντ Τάουν, αλλά έκανε όνομα στη Γιουνάιτεντ όπου πέρασε 11 χρόνια, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλήματος το 1965 και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο του 1968.

Αγωνίστηκε στο «Ολντ Τράφορντ» από το 1962 έως το 1973 έχοντας σημειώσει 237 γκολ σε 404 συμμετοχές, ενώ η εικόνα του κοσμεί το χώρο έξω απ’ το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μαζί με αυτές των σερ Μπόμπι Τσάρλτον και Τζορτζ Μπεστ, που συνέθεταν την «Αγία Τριάδα» του κλαμπ.

Ο Λο, γνωστός ως «Ο Βασιλιάς», έγινε ο μόνος Σκωτσέζος που κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και το βραβείο του Ευρωπαίου Παίκτη της Χρονιάς, διεκδικώντας και τις δύο διακρίσεις το 1964.

Παραμένει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Σκωτίας με 30 γκολ σε 55 συμμετοχές, αφού έκανε το διεθνές ντεμπούτο του το 1958 σε ηλικία 18 ετών.

«Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θρηνούν για την απώλεια του Ντένις Λο, του "Βασιλιά του Στρέτφορντ Εντ", ο οποίος πέθανε σε ηλικία 84 ετών», πρόσθεσε η Γιουνάιτεντ σε ανακοίνωσή της.

«Θα μνημονεύεται πάντα ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους παίκτες του συλλόγου. Ο απόλυτος σκόρερ, το ταλέντο, το πνεύμα και η αγάπη του για το παιχνίδι τον έκαναν ήρωα μιας γενιάς. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ντένις και στους πολλούς φίλους του. Η μνήμη του θα ζει για πάντα»

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025