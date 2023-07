Ισραήλ: Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι στο Τελ Αβίβ – Τουλάχιστον έξι τραυματίες

Oδηγός έριξε σήμερα το αυτοκίνητό του πάνω σε ανθρώπους στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας έξι θύματα, αφού είχε προηγουμένως εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατικό».

Ο οδηγός «εξουδετερώθηκε» επιτόπου από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει, σημείωσε ο εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

This is for Jenin pic.twitter.com/pCfIKbWgmw

Scene of ramming and shooting operation in “Tel Aviv”

Η επίθεση αυτή έρχεται μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.

* this is an initial report, more details to come* pic.twitter.com/KchfWPVnl5

