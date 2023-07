Τραγωδία με το βαθυσκάφος Titan: Έτσι συνάντησαν το τέλος τους οι πέντε «καταδικασμένοι» επιβάτες – «Άκουγαν μουσική βυθισμένοι στο σκοτάδι»

Οι επιβάτες του μοιραίου υποβρυχίου Titan πιθανότατα πέρασαν τις τελευταίες τους στιγμές στο απόλυτο σκοτάδι, ακούγοντας την αγαπημένη τους μουσική. Οι πέντε επιβάτες ενθαρρύνθηκαν να φορτώσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια στο music player του υποβρυχίου για το ταξίδι που δεν είχε τελικά επιστροφή.

Οι τραγικές λεπτομέρειες για τα τελευταία λεπτά ζωής των επιβατών ήρθαν στην επιφάνεια καθώς η σύζυγος και η μητέρα του μοιραίου πατέρα-γιου Shahzada και Suleman Dawood αφηγήθηκε στους New York Times πως το ταξίδι ήταν το αποκορύφωμα της εμμονής της οικογένειας με το 111 ετών ναυάγιο, το οποίο είχε εξάψει τη φαντασία τους όταν επισκέφθηκαν ένα έκθεμα του Τιτανικού στη Σιγκαπούρη το 2012.

Το ενδιαφέρον των Dawoods για τον Τιτανικό έγινε μεγαλύτερο μετά από ένα ταξίδι του 2019 στη Γροιλανδία – όπου τους κίνησαν την περιέργεια οι παγετώνες που μετατράπηκαν σε παγόβουνα, ο ίδιος ωκεάνιος κίνδυνος που παρέσυρε τον Τιτανικό το 1912.

Η Κριστίν είπε ότι τότε έπεσε πάνω σε μια διαφήμιση της OceanGate που πρόσφερε ταξίδια στο ναυάγιο. Υποτίθεται ότι θα συνόδευε τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της, αλλά ο 19χρονος γιος τους κατέληξε να πάρει τη θέση της, επειδή η αρχική εκδρομή του ζευγαριού καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και, πλέον, το αγόρι ήταν αρκετά μεγάλο για να πάει.

Five voyagers climbed into the Titan submersible in hopes of joining the select few who have seen the wreck of the Titanic up close. Their planned 12-hour voyage most likely ended in less than two. https://t.co/r7vR3kn6a1

— The New York Times (@nytimes) July 2, 2023