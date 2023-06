Αποκάλυψη για την Μαντόνα: «Φοβηθήκαμε ότι θα τη χάσουμε» – Γιατί μπήκε στη ΜΕΘ

Σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της αντιμετώπισε η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, κάνοντας την οικογένεια της, να ανησυχήσει.

Όπως αποκάλυψε ο ατζέντης της το βράδυ της Τετάρτης, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη. Η 64χρονη τραγουδίστρια, σύμφωνα με τo ET, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το Σάββατο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση και τη μεταφορά της σε ΜΕΘ.

Στο πλευρό της διάσημης τραγουδίστριας είναι συνεχώς η κόρη της, Λούρδη Λεόν.

«Τις προηγούμενες ημέρες κανείς δεν γνώρισε την εξέλιξη και τι τροπή θα πάρει η υγεία της και η οικογένειά της ετοιμαζόταν για το χειρότερο» είπε ο συγγενής της Μαντόνα ο οποίος χαρακτήρισε τη νοσηλεία της ως «ξυπνητήρι» για την διάσημη τραγουδίστρια, καθώς πιστεύει πως είναι ανίκητη πιέζοντας τον εαυτός για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την περιοδεία, η οποία ωστόσο, αναβλήθηκε λόγω της νοσηλείας της.

Madonna temporarily pauses her tour after being hospitalized in the ICU for a "serious bacterial infection."https://t.co/KiTEy8xJ6B

— Entertainment Tonight (@etnow) June 28, 2023