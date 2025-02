Μαντόνα εναντίον του «βασιλιά» Τραμπ: «Νόμιζα ότι αυτή η χώρα χτίστηκε από Ευρωπαίους, που δραπέτευσαν από τη ζωή υπό την κυριαρχία ενός βασιλιά»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει η Μαντόνα μετά και την ανάρτηση του ως... βασιλιά.

«Νόμιζα ότι αυτή η χώρα χτίστηκε από Ευρωπαίους, που δραπέτευσαν από τη ζωή υπό την κυριαρχία ενός βασιλιά, για να ιδρύσουν έναν Νέο Κόσμο που θα κυβερνάται από τους ανθρώπους. Σήμερα έχουμε έναν πρόεδρο που αυτοαποκαλείται Βασιλιάς μας. Αν αυτό είναι ένα αστείο, δεν γελάω».

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025