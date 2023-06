Bαθυσκάφος Titan: Ανασύρθηκαν από το βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια του – Δείτε βίντεο

Οι Αμερικανικές Αρχές ανέσυραν από τον βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια του βαθυσκάφους Titan μετά την ενδόρηξή του, η οποία κόστισε τη ζωή στους πέντε επιβαίνοντες.

Τα τεράστια κομμάτια μετάλλου ξεφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic σε προβλήτα της Καναδικής Ακτοφυλακής στο St John's του Newfoundland το πρωί της Τετάρτης. Μόλις ανασύρθηκαν, καλύφθηκαν γρήγορα με μεγάλους μουσαμάδες, προτού ανυψωθούν με γερανούς σε φορτηγά που τα μετέφεραν, ώστε να αξιολογηθούν από ειδικούς.

