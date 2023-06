Στοκχόλμη: Δυστύχημα σε τρενάκι λούνα παρκ με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που συνέβη σήμερα, Κυριακή 25/06, σε τρενάκι στο λούνα παρκ Γκρόνα Λουντ στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Reuters, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας SVT, επικαλούμενος αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσε ότι το τρενάκι Jetline του πάρκου είχε εκτροχιαστεί εν μέρει κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο εθεάθησαν να καταφθάνουν στο πάρκο και η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

