Πώς ο Πούτιν ήρθε σε ρήξη με τον «σεφ» του Πριγκόζιν – Συνεχίζονται οι μάχες του ρωσικού στρατού με τη Wagner

«Ανοικτός» παραμένει ο πόλεμος που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (23/6) ανάμεσα στην μισθοφορική οργάνωση Wagner και τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Η Μόσχα οχυρώνεται υπό τον φόβο να φτάσουν στην πόλη οι μαχητές του Πριγκόζιν και οι στρατιώτες της χώρας του Πούτιν παίρνουν θέση μάχης.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ με «πρωταγωνιστή» το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου που φέρεται να απογειώθηκε από τη Μόσχα το μεσημέρι του Σαββάτου και να έχει χαθεί από τα ραντάρ, σύμφωνα με το Novaya Gazeta Europe.

«Το προεδρικό αεροσκάφος Il-96 του Βλαντίμιρ Πούτιν απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη στις 14:16 ώρα Μόσχας και αργότερα εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar.

Vladimir Putin’s Il-96 presidential plane took off from Moscow Vnukovo Airport in the direction of St. Petersburg at 2:16 PM Moscow time, and later disappeared off the radars, FlightRadar data suggests. 1/3 pic.twitter.com/TCBdqgxdfP

