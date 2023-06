Βαθυσκάφος «Titan»: Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν συντρίμμια

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιουνίου, ότι οι διασώστες ανακάλυψαν ένα «πεδίο συντριμμιών» στην περιοχή έρευνας, όπου αναζητείται το εξαφανισμένο βαθυσκάφος «Titan», που είχε κάνει κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού.

«Ένα πεδίο συντριμμιών ανακαλύφθηκε στην περιοχή αναζήτησης από ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα κοντά στον Τιτανικό. Εμπειρογνώμονες εντός της ενοποιημένης διοίκησης αξιολογούν τις πληροφορίες» ανέφερε η Αμερικανική Ακτοφυλακή στο Twitter.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023