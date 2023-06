Αγωνία για το υποβρύχιο που χάθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού: «Ακούστηκαν ήχοι χτυπήματος» κατά τη διάρκεια της έρευνας

Οι ομάδες που ψάχνουν για το υποβρύχιο Titan, το οποίο εξαφανίστηκε κατά την κατάδυσή του στο ναυάγιο του Τιτανικού, άκουσαν ήχους χτυπήματος κάθε 30 λεπτά την Τρίτη, σύμφωνα με ένα εσωτερικό κυβερνητικό υπόμνημα που ενημερώνει για την έρευνα. Τέσσερις ώρες αργότερα, αφού αναπτύχθηκαν πρόσθετες συσκευές σόναρ, ακούγονταν ακόμα χτυπήματα, ανέφερε το υπόμνημα.

Δεν ήταν σαφές πότε ακούστηκε ο κρότος την Τρίτη ή για πόση ώρα, με βάση το υπόμνημα, όπως μεταδίδει το CNN.

Μια μεταγενέστερη ενημέρωση που στάλθηκε το βράδυ της Τρίτης ανέφερε ότι ακούστηκαν περισσότεροι ήχοι, αν και δεν περιγράφηκαν ως «κρότοι».

Regarding the #titanicsubmersible , "JUST IN: Banging sounds were heard Tuesday during the search for the missing Titan submersible, according to an internal US government memo.” https://t.co/FanueZudEZ

According to @CNN :

«Ακούστηκε πρόσθετη ακουστική ανατροφοδότηση και θα βοηθήσει στον προσανατολισμό των μέσων επιφανείας και επίσης θα υποδείξει τη συνεχή ελπίδα για επιζώντες», σύμφωνα με την εν λόγω ενημέρωση.

OceanGate's Titan submersible lost contact in the early hours of Sunday morning, less than two hours into a 3.8km dive to visit the Titanic wreck

Here's what we know ⬇ https://t.co/vYs8lLEjlA pic.twitter.com/TSZflbHQ9d

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2023