Μέσα στο υποβρύχιο που εξαφανίστηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού – Δείτε βίντεο

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ειδικοί για τον εντοπισμό του τουριστικού υποβρυχίου που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα καθώς εξερευνούσε το ναυαγίου του «καταραμένου» Τιτανικού στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι ειδικοί του ναυτικού λένε ότι τα συντρίμμια βρίσκονται σε τέτοια θέση που θα είναι μια «δύσκολη» αποστολή για τον εντοπισμό του.

Το μικρό τουριστικό υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για περιηγήσεις στη ζώνη του ναυαγίου του Τιτανικού εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του.

Χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα επέβαιναν στο καταδυόμενο σκάφος, η εταιρεία OceanGate Expeditions ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «διερευνά όλες τις επιλογές της» ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια το πλήρωμα στην ξηρά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα.

Ανάμεσα σε αυτούς που παίρνουν μέρος στην αποστολή είναι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Hamish Harding, διευθύνων σύμβουλος της Action Aviation στο Ντουμπάι. Το Σάββατο, ο Harding έκανε μια ανάρτηση στο Facebook ανακοινώνοντας τα σχέδιά του να συμμετάσχει στην αποστολή. «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω επιτέλους ότι συμμετέχω στην OceanGate Expeditions για την αποστολή RMS TITANIC ως ειδικός αποστολής στο υποβρύχιο που κατεβαίνει στον Τιτανικό», ανέφερε.

Το ταξίδι, που κοστίζει 250.000 δολάρια κατ’ άτομο, ξεκινά από το Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη του Καναδά και φτάνει στο ναυάγιο, που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα. Για να δουν το κουφάρι του πλοίου, οι τουρίστες επιβιβάζονται στο Titan, ένα καταδυόμενο σκάφος χωρητικότητας πέντε ατόμων, που χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να καταδυθεί.

Η αμερικανική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο, αφού πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», πρόσθεσε η OceanGate.

Η εταιρεία αυτήν την περίοδο εκτελεί την πέμπτη «αποστολή» της στον Τιτανικό από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αποστολή αυτή ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα και να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

We can't wait to see what our dive teams will discover on the #Titanic Expedition this year. One of our Mission Specialists took this photo through Titan's viewport on a dive in 2021.

Learn more at https://t.co/F7OtKI1ccF pic.twitter.com/BfwMR1IeZT

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 9, 2023