Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον παραπλάνησε σκοπίμως το Κοινοβούλιο για το Partygate σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε επανειλημμένως ψέματα στο βρετανικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του σκανδάλου Partygate, αποφαίνεται η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας στο πόρισμά της που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα.

Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο τότε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου γνώριζε τους κανόνες και τις οδηγίες που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της επιδημίας της Covid, ήταν σε γνώση της παραβίασης των κανόνων και των οδηγιών που συντελέσθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ και παραπλάνησε σκοπίμως την Βουλή των Κοινοτήτων καταθέτοντας ότι οι ισχύοντες κανόνες και οδηγίες εφαρμόσθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις και ότι κατά την διάρκεια όλων των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ τηρήθηκαν οι κανόνες και οι οδηγίες, περιλαμβανομένων των εκδηλώσεων όπου ήταν και ο ίδιος παρών.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε ειδοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες για το πόρισμα της έρευνας σχετικά με τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια των lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τότε να καταγγείλει «κυνήγι μαγισσών», να επιτεθεί στον διάδοχό του Ρίσι Σούνακ και να παραιτηθεί.

Σήμερα, μετά την δημοσίευση του πορίσματος, εκδίδοντας μία εξαιρετικά επιθετική μακροσκελή ανακοίνωση όπου δηλώνει ότι «η επιτροπή δεν έχει την παραμικρή απόδειξη εναντίον μας», επαναλαμβάνοντας ότι θεωρεί πως δεν έκανε τίποτε κακό και καταγγέλλοντας το «ψέμα» και τα αρρωστημένα συμπεράσματα της επιτροπής έρευνας του βρετανικού κοινοβουλίου.

Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγορεί την επιτροπή ότι θέλει «να καταφέρει την τελευταία μαχαιριά μιας πολιτικής δολοφονίας».

Από την στιγμή που πρόλαβε και παραιτήθηκε από την έδρα του στην Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει και πολλά να ρισκάρει. Στο πόρισμα διευκρινίζεται ότι η επιτροπή θα είχε προτείνει αναστολή της βουλευτικής του ιδιότητας για 90 ημέρες, αν ο Μπόρις Τζόνσον δεν είχε παραιτηθεί, αναστολή που αποτελεί αυστηρή κύρωση και πιθανότατα θα είχε προκαλέσει εκλογές στην εκλογική του περιφέρεια.

