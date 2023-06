Συναγερμός στο Νότιγχαμ: Εντοπίστηκαν τρεις νεκροί στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Νότιγχαμ είναι σε εξέλιξη με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι εντοπίσηκαν νεκροί σε δρόμο στο κέντρο του Νότιγχαμ στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 6 το πρωί ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα άλλο περιστατικό σε κοντινή περιοχή, όπου ένα φορτηγάκι προσπάθησε να παρασύρει τρεις ανθρώπους.

Οι τρεις αυτοί άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε άλλο δρόμο, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

Man arrested on suspicion of murder after three people killed in Nottingham, UK https://t.co/K3KOZUgQX4

«Είναι ένα φρικτό και τραγικό συμβάν, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους», δήλωσε η επιθεωρητής της αστυνομίας Κέιτ Μέινελ.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται και έχουμε συλλάβει έναν άνδρα. Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε η ίδια.

Ένας 31χρονος άνδρας, ύποπτος για φόνο, έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί, η λειτουργία του τραμ της πόλης έχει ανασταλεί και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κέντρο.

'We woke up this morning at 5:30am to what sounded like gunshots - we ran to the window and there was armed police coming out of an undercover car. The suspect was tasered and dragged out by them.'

An eyewitness shares his account of the ongoing serious incident in Nottingham. pic.twitter.com/xRfcaOnoAI

— GB News (@GBNEWS) June 13, 2023