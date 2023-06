Άγριο έγκλημα στη Γαλλία: Νεκρό 11χρονο κορίτσι μετά από πυροβολισμούς την ώρα που έπαιζε τον κήπο του σπιτιού της

Ένα 11χρονο κορίτσι δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό την ώρα που έπαιζε τον κήπο του σπιτιού της στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έπειτα από μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ δύο γειτόνων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το κορίτσι ήταν βρετανικής καταγωγής, όμως εκπρόσωπος της βρετανικής πρεσβείας στο Παρίσι δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα για σχολιασμό. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Λονδίνο προσφέρει βοήθεια σε μια βρετανική οικογένεια στη Γαλλία.

Η οικογένεια της 11χρονης έκανε μπάρμπεκιου στον κήπο του σπιτιού της το Σάββατο το βράδυ, στο μικρό χωριό Σεντ Ερμπό, κοντά στο Κιμπέρ, όταν ένας Ολλανδός γείτονας άρχισε να τους πυροβολεί, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Οι γονείς του κοριτσιού έχουν τραυματιστεί, με τον πατέρα της να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η άλλη κόρη του ζευγαριού, 8 ετών, δεν έχει τραυματιστεί αλλά είναι σε κατάσταση σοκ. Αυτή ήταν που έτρεξε στο σπίτι ενός άλλου γείτονα και ενημέρωσε για το περιστατικό.

