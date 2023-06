Απίστευτη εικόνα στη Βρετανία: Μέλη της βασιλικής φρουράς λιποθυμούν σε εκδήλωση λόγω ζέστης – Η μπάντα συνέχισε να παίζει

Τουλάχιστον τρία μέλη της βασιλικής φρουράς λιποθύμησαν χθες, Σάββατο 10 Ιουνίου, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρόβας «Trooping the Color» για την παρέλαση των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου, όπου στρατιώτες χάνουν τις αισθήσεις τους και κείτονται στο έδαφος, την ώρα που οι συνάδελφοί τους συνεχίζουν να παίζουν εμβατήρια.

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023