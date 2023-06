Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε παιδιά περίπου τριών ετών σε πάρκο – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην πόλη Ανενσί στη Γαλλία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Παιδιά έχουν τραυματιστεί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί.

«Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από άτομο με μαχαίρι σε πλατεία του Ανεσί. Το άτομο συνελήφθη χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ένα tweet.

Σύμφωνα με τη Le Monde, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας οι οποίες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον τρία από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV είναι Σύρος, που έχει αιτηθεί άσυλο στη χώρα.

ALERTE - Des enfants d'une école maternelle, âgés d'environ 3 ans, ont été attaqués au couteau par un individu au lac d' #Annecy . Au moins 7 blessés dont 6 enfants. L'homme a été maîtrisé. De nombreux secouristes, policiers et militaires sont sur place (Le Dauphiné). pic.twitter.com/iMcrSwJBgx

Πηγές των δυνάμεων ασφαλείας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ένας άντρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ομάδα παιδιών περίπου τριών ετών σε ένα πάρκο κοντά στη λίμνη της πόλης.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Εθνοσυνέλευση και η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν μεταβαίνει στο σημείο της επίθεσης.

Annecy : six enfants et un adulte blessés à l'arme blanche dans une aire de jeux, le suspect interpellé par la police

BREAKING: Knife attack on children in Annecy in France.https://t.co/PAiZ4D1jU3

