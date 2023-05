Βρετανία: Μεγάλες ουρές αναμονής με εκατοντάδες ανθρώπους στα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ του Λονδίνου

Επιβάτες που πέταξαν σήμερα για τη Βρετανία αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις μετά από την προσγείωσή τους, εξαιτίας ενός ζητήματος που προέκυψε στα αεροδρόμια της χώρας και σχετίζεται με τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων θυρών ελέγχου, όπου γίνεται ο έλεγχος των διαβατηρίων, μετά από την άφιξη στη Βρετανία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγάλες ουρές αναμονής με εκατοντάδες ανθρώπους στο αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ του Λονδίνου, με εκνευρισμένους επιβάτες να παραπονιούνται για την καθυστέρηση αρκετών ωρών που είχαν περιμένοντας στις γραμμές αναμονής.

Hello and a very good morning indeed from London Heathrow T5 where the current situation is quite a mess due to what seems to be a nationwide failure of the UK Border Control IT system. Thank you Brexit! But at least the weather is good… #heathrow #fail pic.twitter.com/ofeg2FdaaT

— Ivan Coninx (@ivanconinx) May 27, 2023