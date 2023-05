Τζορτζ Σόρος: Είμαι ζωντανός και υγιής – Ψέματα ότι έπαθα καρδιακή προσβολή

Απάντηση στις φήμες ότι έπαθε καρδιακή προβολή έδωσε ο ίδιος ο Τζορτζ Σόρος με ανάρτηση του στο Twitter. «Οι φήμες ότι έπαθα καρδιακή ότι έπαθα καρδιακή προσβολή είναι ψευδείς. Είμαι ζωντανός και υγιής» έγραψε o 92χρονος στον επίσημο λογαριασμό του τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο παράξενος ισχυρισμός ότι ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος πέθανε άρχισε να γίνεται trending στο Twitter κατά τη διάρκεια της νύχτας – παρά το γεγονός ότι η ψεύτικη ιστορία προερχόταν από έναν λογαριασμό με μόλις τρεις followers, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.

Ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί από το Politics For All Ireland ανέφερε ότι ο 92χρονος είχε πεθάνει. Το tweet πήρε μορφή χιονοστιβάδας και έγινε viral αφού κοινοποιήθηκε επανειλημμένα.

BREAKING: George Soros has died of a violent heart attack, according to Politics For All Ireland. pic.twitter.com/sogsNU53Lj

— Cillian (@CilComLFC) May 14, 2023