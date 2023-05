Διπλό πλήγμα για την Ρωσική Πολεμική Αεροπορία σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή του Μπριάνσκ, στην μεθόριο με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Ρωσικό πρακτορείο TASS, ένα Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος SU-34 συνετρίβη στην περιοχή αυτή της Ρωσίας.

Νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο είχε μεταδώσει, ότι ένα ελικόπτερο Mi-8 συνετρίβη στην ίδια περιοχή.

The Russians shot down there Mi-8 helicopter in the Bryansk region. pic.twitter.com/41O1wlx6xA

— Getty 🇺🇦 🔜 (@region776) May 13, 2023