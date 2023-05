Πόλεμος στην Ουκρανία: Η βροχή καθυστερεί την ουκρανική αντεπίθεση, λέει αξιωματούχος της Ρωσίας

Νέες βροχοπτώσεις πιθανόν καθυστέρησαν την έναρξη της πολυσυζητημένης ουκρανικής αντεπίθεσης με σκοπό την ανακατάληψη εδαφών που έχουν κυριεύσει ρωσικά στρατεύματα, εκτίμησε εγκατεστημένος από τη Μόσχα αξιωματούχος στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία τομέα της περιφέρειας Ζαπορίζια.

«Ήρθε ξανά υγρός και ασταθής καιρός. Το έδαφος πρέπει να είναι ξηρό σε βάθος 10 ως 12 εκατοστών ώστε τα τεχνολογικά μέσα να μπορούν να κινούνται σε αυτό», εξήγησε χθες Δευτέρα στη ρωσική τηλεόραση ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, επικεφαλής των αρχών στον τομέα της περιφέρειας αυτής που ελέγχει ο ρωσικός στρατός και η Μόσχα λέει πως προσάρτησε, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει. Μολαταύτα, πρόσθεσε ο κ. Μπαλίτσκι, η αντεπίθεση μπορεί να «αρχίσει ανά πάσα στιγμή».

Την Παρασκευή, οι ρωσικές αρχές στη Ζαπορίζια άρχισαν για λόγους ασφαλείας να απομακρύνουν εσπευσμένα εκατοντάδες άμαχους από κοινότητες της περιφέρειας κοντά στις γραμμές του μετώπου, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων της Ενερχοντάρ – όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα υποστήριξης της ουκρανίας με στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό το… πακέτο στρατιωτικής βοήθειας – που ίσως να αποτελεί κι ένδειξη της επικείμενης ουκρανικής αντεπίθεσης – αναμένεται να φτάσει τα 1,2 δισ. δολάρια και θα περιέχει όπλα και πυρομαχικά που ζήτησαν οι Ουκρανοί προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

