Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Μάρεϊ Μέλβιν

Ο Βρετανός ηθοποιός Μάρεϊ Μέλβιν, γνωστός κυρίως από τις κινηματογραφικές ταινίες «Το φάντασμα της Όπερας» και «Μπάρι Λίντον», καθώς και την τηλεοπτική σειρά «Torchwood» πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 90 ετών.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο του Μάρεϊ Μέλβιν, ηθοποιού, σκηνοθέτη και ερευνητή αρχείων του θεάτρου», έγραψε χθες Μ. Σάββατο στο Twitter ο σκηνοθέτης Κέρι Κυριάκος Μάικλ.

It's with great sadness that I have to announce the death of Murray Melvin - actor, director and theatre archivist. pic.twitter.com/0PXn2sBbWp

— Kerry Kyriacos Michael MBE (@1KerryMichael) April 15, 2023