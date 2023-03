ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τενεσί – Πληροφορίες για θύματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της πόλης Νάσβιλ του Τενεσί σήμερα Δευτέρα, έπειτα από πληροφορία που δέχτηκαν για πυροβολισμούς σε σχολείο της περιοχής με πολλά θύματα.

🚨 #BREAKING : 3 dead, multiple injured, after a gunman opened fire at the Covenant School in #Nashville , Tennessee pic.twitter.com/Rs6H2nkp5z

Όπως επισήμανε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία που έφθασε στο σημείο, αξιωματούχοι της απάντησαν στους πυροβολισμούς.

«Απαντάμε σε έναν ενεργό επιτιθέμενο δράστη στο 33 Burton Hills Blvd Covenant School. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε πολλούς ασθενείς. Οι γονείς που έρχονται στο σχολείο θα πρέπει να πάνε στο 20 Burton Hills αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Νάσβιλ στο Twitter.

#BreakingNews #ActiveShooter #StpaulChristianSchool #Nashville

This is heartbreaking man’s parents outside are going nuts smh pic.twitter.com/lHtXcY8gCu

