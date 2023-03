Αλβανία: Πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ σε τηλεοπτικό σταθμό – Νεκρός ένας φρουρός

Ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/3) σε επίθεση που σημειώθηκε με αυτόματο όπλο εναντίον του μεγαλύτερου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού της Αλβανίας, του Top Channel.

Για τους πυροβολισμούς χρησιμοποιήθηκε Καλάσνικοφ ενώ ο δράστης πυροβόλισε από αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε μπροστά από το κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί αυτός ο 60χρονος άνδρας.

Τη στιγμή της επίθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στη 01:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), ο φρουρός ασφαλείας βρισκόταν σε ένα φυλάκιο από γυαλί στην αυλή του κτιρίου.

Ο εν λόγω σταθμός απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους και πολλοί απ’ αυτούς βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης μέσα στο κτίριο.

«Άτομα που εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί άνοιξαν πυρ με ριπές αυτομάτου όπλου προς την κατεύθυνση του κτιρίου του Top Channel», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατήγγειλε μια «εγκληματική επίθεση» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς τους εργαζομένους του σταθμού. Η επίθεση καταδικάσθηκε επίσης από όλα τα πολιτικά κόμματα.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα καταδικάζει έντονα τη φονική επίθεση στο Top Channel και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του θύματος. Καλούμε τις διωκτικές αρχές να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη έρευνα που θα οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης» αναφέρεται σε σχετικό tweet της πρεσβείας.

The U.S. Embassy in Tirana strongly condemns the deadly attack on Top Channel and we express our deepest condolences to the family of the victim. We urge law enforcement to carry out a comprehensive investigation that will bring perpetrators to justice. pic.twitter.com/kFzaCjJMbq

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) March 27, 2023