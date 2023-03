Η έκρηξη στο κέντρο της πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα της Ρωσίας οφείλεται σε ουκρανικό drone, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έκρηξη δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Photos of the crater and destruction in the #Tula region, #Russia, after the explosion 💥 The city of #Kireyevsk.

According to locals, the explosion was heard 30 km from the city. Everything is now scattered 15 meters from the funnel itself, the depth of the funnel is 5 meters. pic.twitter.com/FBiaz1GVrY

— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) March 26, 2023