Έλον Μασκ: Είχε διαδικτυακό καυγά με απολυμένο εργαζόμενο του Twitter – Μετά του ζήτησε συγγνώμη

Ο Έλον Μασκ τράβηξε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή τις αλλαγές στο Twitter, καθώς είχε διαδικτυακό καυγά με έναν απολυμένο εργαζόμενο, τον οποίο προσέλαβε ξανά και του ζήτησε συγγνώμη.

Σύμφωνα με το bbc.com, ο Halli Thorleifsson πούλησε την εταιρεία του Ueno στο Twitter το 2021 και έγινε ανώτερος διευθυντής στο σχεδιασμό προϊόντων της πλατφόρμας. Όμως πριν από λίγες ημέρες δεν μπορούσε ξαφνικά να μπει στον διαδικτυακό λογαριασμό του.

«Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί από τους λογαριασμούς μου», είπε χαρακτηριστικά. «Αφού πέρασαν μερικές ημέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος του Twitter», πρόσθεσε στη συνέχεια.

It’s been a hard year in many ways. Many ups and downs.

But on a positive note I was awarded/voted Person of the Year by four of the main networks, programs and publications in Iceland.

Which to a shy and awkward kid feels a bit strange but also quite nice.

Happy new year! pic.twitter.com/1c9kytL4I9

— Halli (@iamharaldur) December 31, 2022