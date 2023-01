Τζέρεμι Ρένερ: Nέο βίντεο μέσα από τη ΜΕΘ – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Ο Αμερικανός ηθοποιός,Τζέρεμι Ρένερ δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο από την κλίνη του στη ΜΕΘ την Πέμπτη, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει μετά από το σοβαρό ατύχημα.

Ο Ρένερ, 51 ετών, εμφανίζεται στο βίντεο με μώλωπες κάτω από το μάτι και μισοναρκωμένος, ενώ η αδερφή του του κάνει μασάζ στο κεφάλι του αστειευόμενη: «Είσαι τόσο σέξι» του λέει χαρακτηριστικά.

Έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Μια «όχι σπουδαία» ημέρα στη ΜΕΘ, μεταβλήθηκε σε καταπληκτική μέρα σπα με την αδελφή μου και τη μαμά μου. Σας ευχαριστώ πάάάάρα πολύ».

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του νοσοκομείου που νοσηλεύεται έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργεία και η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023