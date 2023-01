Φρίκη στη Γιούτα: 42χρονος σκότωσε επτά μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Ένας 42χρονος Αμερικανός σκότωσε τα πέντε παιδιά του, τη σύζυγο και την πεθερά του, προτού αυτοκτονήσει. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας «υποδηλώνουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε αφού πρώτα σκότωσε επτά ανθρώπους στο σπίτι του», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης Ίνοχ, στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μάικλ Χέιτ πυροβόλησε την 40χρονη σύζυγό του, τα πέντε παιδιά (ηλικίας από 4 έως 17 ετών) και την 78χρονη πεθερά του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν τα πτώματα το απόγευμα της Τετάρτης, ανταποκρινόμενοι σε κλήση γειτόνων της οικογένειας. Όλα τα θύματα έφεραν «τραύματα από πυροβολισμούς».

On Dec. 21, Tausha Haight filed for divorce from her husband Michael Haight.

On Dec. 27 he was served with divorce papers.

Yesterday, police in Utah found Tausha, her mother, and her five children all shot dead by their father, who then killed himself.https://t.co/QA1bIAu9bh pic.twitter.com/UNDG8X7rE8

