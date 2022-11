ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι εξετάζουν τα δεδομένα από την πυραυλική επίθεση στην Πολωνία και αν σχετίζεται η Ρωσία

«Εξετάζουμε τις αναφορές και συντονιζόμαστε στενά με τη σύμμαχό μας Πολωνία», αναφέρει αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση και πως πρόκειται για προβοκάτσια.

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Συμπληρώνει ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας

Η κυβέρνηση της Πολωνίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαβούλευσης του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το άρθρο 4 της συνθήκης.

Όταν ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας θεωρεί ότι απειλείται μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μίλερ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι αναγκαίο ένα αίτημα της Βαρσοβίας για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, βάσει του μηχανισμού που προβλέπει το άρθρο 4, στον απόηχο της φονικής έκρηξης σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

ΗΠΑ: «Απίστευτα ανησυχητικές οι αναφορές»

Οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», δήλωσε απόψε ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη προτού εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε επαφές με τα υπουργεία Εξωτερικών συμμαχικών χωρών και συνεργάζεται στενά με την πολωνική κυβέρνηση, είπε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές πολωνικών μέσων ενημέρωσης και συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, δήλωσε η εκπρόσωπος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Αντριέν Γουάτσον, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο ρωσικοί πύραυλοι να έπεσαν σε χωριό της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αναφέρεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν νωρίτερα και οι δηλώσεις εκπροσώπου του Πενταγώνου. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο Πάτρικ Ράιντερ.

Σαρλ Μισέλ: Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές

«Σοκαρισμένος από την είδηση ότι ένας πύραυλος ή άλλο πυρομαχικό σκότωσε ανθρώπους σε πολωνικό έδαφος. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας. Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους» προσθέτει.

Ζελένσκι: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν έδαφος του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ, ενέργεια που συνιστά «σημαντική κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

«Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν την Πολωνία», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει τη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για τα πλήγματα αυτά.

«Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα υποστηρίζει πάντα την Πολωνία.

«Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται την ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για όποιον βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ρωσικών πυραύλων. Να εκτοξεύονται πύραυλοι σε έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ! Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να αναληφθεί δράση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

A video from the explosion site in Poland struck by Russian missiles during a massive rocket attack on Ukraine. The information on the missile strike is yet to be officially confirmed pic.twitter.com/x0bnUt6zIH

— The Insider (@InsiderEng) November 15, 2022