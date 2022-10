Σοκ στο Παρίσι: Ανατριχιαστική περιγραφή από την δολοφόνο της 12χρονης Λόλα – «Έκοψα τον λαιμό και της ήπια το αίμα»

Το λεξιλόγιο είναι φτωχό για να αποδώσει την φρίκη και την ανατριχίλα που νιώθει κανείς από την περιγραφή της δολοφόνου της 12χρονης Λόλα στο Παρίσι. Η 24χρονη Αλγερινή φέρεται να ομολόγησε και όχι μόνο διαμέλισε το σώμα του κοριτσιού, πρώτα την βίασε και μετά της ήπιε το αίμα. Και όλα αυτά χωρίς να νιώθει κανένας ίχνος μεταμέλειας. Απίστευτη ψυχρότητα και απανθρωπιά, επειδή υποτίθεται ότι είχε διαφορές με την μητέρα του κοριτσιού.

«Τη μαχαίρωσα στον λαιμό και μετά ήπια το αίμα της που είχα βάλει σε μπουκάλι», δήλωσε ατάραχη στους ανακριτές η νεαρή γυναίκα. Η περιγραφή της 24χρονης Νταμπία, της άστεγης από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία του κοριτσιού, σοκάρει, όπως τονίστηκε στο Mega.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η συλληφθείσα ομολόγησε ότι παρέσυρε τη Λόλα στο ασανσέρ μέχρι το διαμέρισμα της αδερφής της, όπου διέμενε κάποιες φορές, και ότι προέβη σε παρά φύση βιασμό πριν τη σκοτώσει.

